La voce di Mietta e il Gran Gala della Moda hanno illuminato la notte di Nichelino

Grande serata ieri, domenica 22 settembre, sul palco di piazza Polesani nel mondo per uno degli eventi conclusivi di San Matteo 2019.

In un'arena gremita, Mietta ha trascinato il pubblico in un emozionante concerto che ha attraversato il meglio del suo repertorio e ha proposto la nuova produzione. L'assessora ai Grandi Eventi, Giorgia Ruggiero, ha dichiarato: “La festa del 2019 è stata un vero e proprio successo. Ringrazio tutti coloro che, a avario titolo, hanno contribuito alla perfetta riuscita di questi dodici giorni di festa per tutta la città”.

In precedenza si è svolta la settima edizione del Gran Galà della Moda. Anche la sfilata è stata un successo. Presentata da Elia Tarantino e Andrea De Marchi, la manifestazione ha lo scopo di proporre i nuovi talenti emergenti tra gli stilisti italiani.

Quest'anno è stato il turno di Daniele Rotella, Laura Alessandri, Ivanna Shumska, Maria Rita Ferlito, Michela Saccà, Olesea Suharenco, Regina Guasco, Samantha Caputi, Tatiana Daniali.