Il Gruppo Alpini di Prali compie 75 anni tra musica e convivialità

Fondato nel 1950, il Gruppo Alpini di Prali è passato sotto la guida dei capigruppo storici Emilio Ferrero, Elmo Peyrot, Carlo Peyrot e l’attuale Amato Genre.

Oggi il gruppo si impegna a partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla Sezione di Pinerolo, tra cui l’evento intitolato ‘Un Giorno da Alpino’, che offre ai bambini e ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza a contatto con le tradizioni e valori degli Alpini grazie ad attività ludiche e formative. Sul versante sportivo, nel 2023 è stato ospitato il campionato Nazionale di Sci Alpinismo a Prali e ogni anno, a gennaio, si organizza con la Sezione il corso di sci aperto a grandi e bambini.

Per celebrare il 75esimo anniversario la Sezione ha organizzato dei momenti di convivialità e commemorazione.

Domani, Sabato 5 luglio, alle 21, al tempio valdese ci sarà il concerto del coro Bric Boucie Ana Pinerolo.

Domenica 6 si inizierà alle 9,30 con il ritrovo alla sede del gruppo in via Goutaglio 1 e un rinfresco. Alle 10 da lì inizierà la sfilata con la banda musicale della Sezione di Pinerolo. Sono in programma la deposizione della corona al monumento dei caduti in piazza Perro e la visita della lapide della Sezione di Pinerolo in ricordo del 3° Reggimento Alpini in piazzale Seggiovia. Dopo il ritorno in piazza Perro, si terrà la cerimonia con le autorità. Alle 13 si chiuderà con il pranzo.