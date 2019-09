Piossasco, l'ultima domenica di settembre per scoprire Casa Lajolo

L’ultima di settembre, a Casa Lajolo, nel cuore del Borgo di San Vito a Piossasco , ha un sapore dolce e regale. Il 29 settembre, infatti, oltre alle consuete viste guidate alla villa, all’orto e al giardino della dimora storica, sarà possibile visitare l’apiario, grazie alla collaborazione con Fondazione Paideia e in compagnia degli apicultori che se ne prendono cura da ormai più di un anno. Sarà anche possibile, dalle 16, gustare la celebre “Merenda dei Re” in collaborazione con l’Istituto alberghiero Prever di Pinerolo.

“ Il contesto offerto da Casa Lajolo - afferma Simone Bergadano, della Fattoria Sociale Paideaia, proprietaria dell’apiario - è ideale. Non ci sono colture intensive nei dintorni, ma boschi, prati e poi un orto e un giardino perfettamente curati. L’ideale per le api ”.

“La presenza della api a Casa Lajolo - afferma Alberto De Vecchi Lajolo, proprietario della villa - non è casuale. In passato Aqui bbiamo sempre avuto degli alveari, poi siamo stati costretti a dismetterli. La disponibilità dell’Associazione Paideia ci ha consentito un felice ritorno alle origini. Sarà anche l’occasione per esporre gli alveari e gli attrezzi usati in passato.”