A Torino in bici contro il cambiamento climatico

Critical mass in bici oggi a Torino con i ragazzi Fridays for Future Torino e Extinction Rebellion Piemonte , in occasione della settimana di sciopero mondiale per il cambiamento climatico.

A partire dalle 16 appuntamento in piazza Castello con la due ruote, per poi attraversare la città.

" A Torino - spiegano gli organizzatori - ogni anno muoiono circa 900 persone a causa dell’inquinamento, viviamo in un Paese in cui ogni anno muoiono 252 ciclisti ".

" Sappiamo - continuano - che le nostre richieste devono rivolgersi prima di tutto alla classe politica: non si può chiedere alle persone di rinunciare alle auto se le piste ciclabili non ci sono o sono troppo poche - e laddove esistono sono

Per i ragazzi di Fridays for Future Torino e Extinction Rebellion Piemonte è necessario "ripensare gli spazi urbani mettendo al centro la persona e forme di mobilità non inquinanti. Il nostro futuro è in pericolo e non siamo disposti ad arrenderci".