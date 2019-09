Caso Ream, Appendino: "Sono tranquilla, ho sempre agito nell'interesse della città"

"Sono molto tranquilla, ho agito sempre nell'interesse dell'ente". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino, a margine di un evento sulle smart city organizzato da Huawei Italia, a proposito del processo Ream che la vede imputata per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio insieme all'assessore al Bilancio Sergio Rolando, al dirigente comunale Paolo Lubbia e all'ex capo di gabinetto Paolo Giordana.

"La perizia - ha spiegato Appendino - evidenzia delle criticità, detto ciò non rispondo per quello che ha fatto l'amministrazione precedente. Per quanto mi riguarda posso dire di aver gestito un debito di 5 milioni di euro che, è bene precisarlo, è maturato prima del mio arrivo, e che è stato restituito nel gennaio 2018. Per quanto concerne la mia amministrazione - ha detto la sindaca - il tema è se è stato corretto o meno restituire quel denaro nel 2018. Di sicuro il debito non lo abbiamo generato noi e spiegheremo perché abbiamo deciso di imputarlo in questo modo".