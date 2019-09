I cittadini denunciano lo spaccio: preso il "pusher di cocaina delle borgate" in Val Susa

I carabinieri della Stazione Susa hanno arrestato A.Z, 50enne marocchino domiciliato a Mattie (TO), piccolo comune della Val di Susa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi dei carabinieri sono scattati grazie alle segnalazioni di diversi cittadini del piccolo comune, dove venivano spesso segnalati giovani recarsi presso il domicilio dell’arrestato, acquistare verosimilmente sostanza stupefacente, e poi consumarla nei pressi delle borgate principali del paese. I CC, dopo un prolungato pedinamento, hanno arrestato A.Z il quale è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina, nascosti nella tasca del suo giubbotto e suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata nelle piccole borgate di Mattie e comuni montani limitrofi. L’uomo è stato associato al carcere Lorusso e Cotugno di Torino.