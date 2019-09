Venerdì 27 settembre la Cgil Torino, con Cisl e Uil, parteciperà alla manifestazione indetta dagli studenti di Fridays for Future in occasione dello sciopero globale contro i cambiamenti climatici.

L’appuntamento per Torino è alle ore 9.30 in piazza Statuto angolo corso San Martino, dietro lo striscione preparato per l'evento.