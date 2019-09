Il PD Piemonte promuove la campagna di Uncem per la mappatura delle aree a scarsa copertura di telefonia mobile

Scade il 30 settembre la campagna di Uncem per la mappatura delle aree a scarsa copertura di telefonia mobile. Una mappatura che ha come punto di pregio di essere realizzata a partire dalle segnalazioni degli utenti: basterà inviare una mail a uncem.nazionale@uncem.net specificando la provenienza.

"Crediamo che sia un dovere dei partiti e delle forze sociali favorire la buona riuscita di questa iniziativa perché è evidente che una scarsa connessione delle reti di telefonia mobile concorre a ridurre l'attrattività, la competitività e la vivibilità stessa di alcuni territori", affermano il Segretario del PD Piemonte, Paolo Furia, e Francesco Brizio, responsabile delle Infrastrutture e Pianificazione Strategica, Aree Interne e Montagna.

"Disservizi sono individuati non solo nelle zone di montagna, dove la popolazione varia significativamente dall'inverno all'estate, ma anche in alcuni punti di pianura e collina (basterebbe andare sui treni regionali per rendersene conto). La verità è che non può essere solo una convenienza di mercato a determinare le aree coperte e quelle scoperte. È necessario il concorso delle istituzioni pubbliche, sia di regolazione, sia di supporto nell'erogazione del servizio o nella realizzazione degli impianti perché funzione del pubblico è proprio la riduzione delle disuguaglianze tra luoghi, persone e comunità".

"Stiamo invitando i nostri iscritti e simpatizzanti ad aderire alla campagna di Uncem - concludono - anche per aiutare i nostri comuni e le altre istituzioni coinvolte ad assumere iniziative mirate, avendo alle spalle una mobilitazione civica".