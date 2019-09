Blitz al suk del Balon: multe e controlli a venditori abusivi

"Il servizio di contrasto all'abusivismo proseguirà nei prossimi giorni con controlli sempre più stringenti; è importante che i residenti e i venditori sappiano che la polizia c'è". Cosí il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon, dopo il blitz dei giorni scorsi al mercato del libero scambio del Balon, che si tiene ogni sabato e che, negli ultimi tempi, ha visto un sensibile aumento dei venditori abusivi.

L'operazione condotta da polizia di Stato e polizia municipale ha portato al fermo fiscale di sette veicoli e a oltre 40 persone identificate, otto delle quali allontanate dal mercato. Inoltre, sono state comminate numerose sanzioni per violazioni del codice della strada. Per il dirigente del commissariato Dora Vanchiglia, Carlo Bianchi, "è iniziato un lungo lavoro di intervento che tende a riportare la legalità nella zona di libero scambio".

"Abbiamo appreso con soddisfazione dell'operazione di questa mattina nella zona del Suk Barattolo - dichiarano il consigliere di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7, Patrizia Alessi, e il capogruppo di FdI in Regione Piemonte, Maurizio Marrone -. Al lavoro delle forze dell'ordine, che ringraziamo, deve però essere affiancato un intervento in grado di risolvere una volta per tutte la situazione di illegalità nella zona". "Da 36 settimane - ha infatti proseguito Alessi - il territorio compreso tra Canale Molassi e il parcheggio di San Pietro in Vincoli è completamente abbandonato dal Comune e dallo Stato. Durante il blitz sarebbero stati allontanati anche 8 venditori abusivi. Troppo pochi. Nella zona del suk sono tutti abusivi".