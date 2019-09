A gennaio a Torino un'opportunità per i "neet" che cercano lavoro

L'Italia è al primo posto in Europa per numero di NEET, persone tra i 20 e i 34 anni che non studiano e lavorano, con una percentuale pari a 28,9%.

"Una cifra - spiega l'AD di ManpowerGroup Italia Riccardo Barberis - doppia rispetto a quella europea. Da un punto di vista sociale questo fenomeno sta crescendo e, nel nostro paese, coinvolge oltre due milioni di ragazzi". "Il mercato del lavoro attuale - ha aggiunto - cerca persone che abbiano una capacità di apprendimento costante e riescano così a mantenere competenze al passo coi tempi".

A loro si rivolge NEETON, presentato questa mattina al Museo del Cinema di Torino nell'ambito degli "Stati Generali Mondo del Lavoro". Avviato a marzo 2019 a Udine, il progetto di Bosch Italia con lo studio legale LabLaw, ManpowerGroup, Generation Italy ha coinvolto 14 ragazzi provenienti da Italia, Albania, Georgia e Romania. A 7 di questi è stato poi offerto un lavoro con contratto di somministrazione all'interno del Gruppo Bosch.

"Questa società - precisa Barberis - cercava operatori per macchine industriali 4.0: noi abbiamo facilitato l'incrocio tra domanda e offerta". Dopo Udine e Roma, a gennaio Bosch coinvolgerà anche Torino, come annunciato da Roberto Zecchino, vice Presidente Risorse Umane e Organizzazione di Bosch Sud Europa. "A gennaio - ha detto - faremo un progetto simile sul capoluogo piemontese".

"Come città - ha spiegato il vicesindaco Sonia Schellino - siamo molto attenti ai giovani: la situazione è difficile in Piemonte, soprattutto a Torino. Come amministrazione cerchiamo di portare sempre qualcosa in più, dal punto di vista occupazionale, per i ragazzi".