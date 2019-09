San Lazzaro addio: il Centro Malattie Sessualmente Trasmesse (MST) si trasferisce in via Juvarra

A partire da lunedì 30 settembre le attività del Centro Malattie Sessualmente Trasmesse (MST) della Città della Salute di Torino verranno trasferite dall'ospedale San Lazzaro al Centro Unificato dell’ASL Città di Torino, che ha sede presso il Presidio “Sperino”, via Juvarra 19, piano seminterrato.

Il Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale della Città di Torino Ce.Mu.S.S. continuerà a garantire ai cittadini le prestazioni di diagnosi e cura delle infezioni trasmesse per via sessuale, con accesso diretto, in gratuità ed anonimato, integrandole con nuove funzioni per la promozione della salute sessuale, con la collaborazione dei medici, chirurghi e dermatologi della Città della Salute di Torino.

Il Centro multidisciplinare opererà in stretto raccordo con i servizi sanitari a vario titolo dedicati (malattie infettive, dermatologia, ginecologia ed ostetricia, rete dei consultori, rete dei servizi vaccinali) e svolgerà attività di prevenzione e promozione della salute, diagnosi e cura delle infezioni, consulenza psicologica, assistenza alle vittime di violenza sessuale, consulenza e supporto alla programmazione regionale, attività di sorveglianza epidemiologica, formazione e ricerca scientifica.