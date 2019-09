Gli amici di Greta invadono Torino: folla di ragazzi (e non solo) in piazza Statuto [FOTO e VIDEO]

I cartelli ci sono e molti sono geniali, nel loro sentimento di protesta. Altri sono provocatori, altri ancora non lasciano spazio a sorrisi: "Lottiamo per il futuro". Il colpo d'occhio in questo venerdì mattina, in piazza Statuto, è impressionante. Ragazzi a perdita d'occhio, colorati e "armati" di messaggi, slogan e voglia di farsi sentire.

Da porta Susa fino all'imbocco di corso Francia, i manifestanti sulle orme di Greta sono ovunque. Arrivando verso il luogo di ritrovo e raccolta lì si incontra sui tram, a piedi, molti in bicicletta. Anche se una volta arrivati sul posto è complesso anche muoversi a piedi.