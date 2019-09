Ultrà Juventus: per la prima volta in Italia applicati daspo di dieci anni

"Il daspo è un provvedimento importantissimo perché toglie la leadership ai capi ultrà all'interno delle curve".

Lo ha detto il dirigente della digos di Torino, Carlo Ambra, a seguito del provvedimento del questore Giuseppe De Matteis, che ha emesso 38 daspo nei confronti di altrettanti ultrà bianconeri coinvolti nell'operazione Last Banner, che ha colpito i vertici del tifo organizzato bianconero.

La novità è che quattro dei 38 daspo, per la prima volta in Italia, hanno durata decennale e colpiscono i capi ultrà Geraldo Mocciola, Umberto Toia, Salvatore Cava e Domenico Scarano. Dei 38 tifosi raggiunti dal daspo, 12 erano già stati colpiti da provvedimenti precedenti, mentre per 26 si è trattato della prima volta.