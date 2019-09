Innovazione 4.0 all'assemblea pubblica dell'Unione Industriale

Il Polo Tecnologico Mirafiori di Torino, luogo simbolo della cultura industriale piemontese e italiana, lunedì 30 settembre vivrà una mattinata “speciale”. All’interno della fabbrica si svolgerà infatti l’assemblea pubblica degli industriali torinesi e sarà possibile percorrere “la via dell’innovazione industriale 4.0” promossa dal Competence Industry Manufacturing 4.0 e dai suoi consorziati. Uno storytelling fatto di immagini, di video, ma soprattutto un’esposizione di prodotti tecnologicamente avanzati che richiamano gli ambiti e i focus in cui CIM 4.0 opera a supporto della competitività delle grandi, medie e piccole Imprese e delle start up. Il punto di raccordo tra le nuove sfide produttive, la digitalizzazione dei processi e lo sviluppo sostenibile e di competenze verticali e specializzate, è rappresentato da CIM 4.0. Il Competence Center costituito da Politecnico e Università di Torino, unitamente a 23 aziende private, ha sede a Torino negli ex stabilimenti di Mirafiori riqualificati, proprio accanto all’area TNE, e rappresenta il supporto strategico e operativo dedicato alle imprese manifatturiere orientate alla digitalizzazione dei processi industriali nell’ottica dell’Industria 4.0 (dalla progettazione alla produzione, dall’R&D alla Supply chain, dalla sicurezza alla Blockchain).

“Ringraziamo l’Unione Industriale di Torino – spiega il Ceo di CIM 4.0, Enrico Pisino – per aver sin dall’inizio sostenuto la nascita, supportato la fase di startup del nostro Competence e aver dato, in occasione della propria assemblea annuale, l’opportunità di raccontare il percorso che abbiamo tracciato insieme a tutte le nostre aziende. Le tecnologie abilitanti non possono prescindere da un accompagnamento formativo e da una cultura imprenditoriale votata alla sperimentazione di metodologie e di macchine digitalizzate. Compito del Competence Industry Manufacturing 4.0 è proprio questo, essere un riferimento locale e nazionale per spingere le Imprese della manifattura italiana ad eccellere a livello globale per innovazione e per competenza”