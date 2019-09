Lunedì 30 settembre l'assembela di Anci Piemonte per l'elezione del nuovo Presidente

Lunedì 30 settembre si svolgerà l’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI ANCI PIEMONTE per l'elezione del nuovo Presidente regionale e del Consiglio direttivo.

Lo slogan scelto quest'anno è #PiemonteComune, a rimarcare sinteticamente l'impegno profuso dall’associazione per i Comuni del territorio. L’evento si svolgerà nell'Auditorium della Città Metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra 7, dalle ore 9 alle 14, alla presenza del presidente di ANCI nazionale Antonio Decaro, del vicepresidente vicario Roberto Pella e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Le operazioni congressuali avranno inizio indicativamente alle ore 12.

Contestualmente si svolgerà l’Assemblea Precongressuale Regionale per l’elezione dei delegati alla XIX Assemblea Congressuale di ANCI nazionale e dei componenti piemontesi in seno al Consiglio Nazionale ANCI. All'assemblea saranno ammessi gli Amministratori degli Enti iscritti all’ANCI, in regola con il versamento dei contributi associativi alla data del 30 settembre.