A Chivasso, tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento

A Chivasso sono già tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento. Sabato 28 settembre, dalle ore 21, la Tribute band è pronta a presentare un repertorio di brani che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a far sognare. Nella nuova tappa del tour, confluiranno tanti appassionati già carichi a molla per un live che si prospetta ricco di intensità sonore e forte impegno sociale.

Sul palco, allestito presso il presso il Campus delle Associazioni (zona di via Baraggino), saliranno Gigi Molino (voce), Kevin Nari (chitarra), Diego Pisarra (basso), Claudio Colombo (tastiere), Demetra Bertino (violino) ed il giovane Simone Baudino (batteria). In regia, lo staff del gruppo per regalare al pubblico le più avvolgenti e moderne scenografie.

Nel corso della serata, la band consegnerà i proventi benefici raccolti durante il tour estivo al direttivo di Arca Solidale Onlus, presente all’appuntamento. Perché la solidarietà non va mai in vacanza.