A Torino la "felicità civica" trova casa a San Salvario

A Torino la felicità trova casa a San Salvario. Lunedì alle 18.30 in via Lombroso 16 prenderà via la sperimentazione della “felicità civica”, che porterà nell'arco di 15 mesi alla creazione di un laboratorio permanente di felicità civica e di un modello esportabile in altre città.

L'obiettivo del progetto è individuare gli strumenti per contrastare ciò che il Censis fotografa, cioè, un'Italia come Paese del rancore sociale.

Verrà individuato il primo “indice di felicità civica” per una città, attraverso uno studio della letteratura specialistica, a partire dal quale saranno definite le nuove sfide civiche su cui attivare dei servizi per vivere collettivamente meglio.

Il progetto è stato ideato e costruito da Stefano Di Polito, Alessandro Mercuri e Alberto Robiati, e vede coinvolti l'Associazione Nessuno con il centro Lombroso16, le Biblioteche Civiche Torinesi, il Polo del ‘900, Skopìa (Università di Trento) e il sostegno della Compagnia di San Paolo.

L'appuntamento è per lunedì alle 18.30 in via Lombroso 16 H. Nell'occasione verranno inaugurati i nuovi spazi del polo culturale Lombroso16: 250 mq completamente ristrutturati.