Pinerolo: La Festa dell’Unità ai tempi della scissione

L’intenzione era di fare una festa che guardasse al futuro e mettesse le basi per un programma di centrosinistra vincente alle prossime Comuni del 2021, come mostra anche lo slogan “Costruiamo il futuro”. La bomba sganciata da Matteo Renzi, con la scissione dal Pd e la nascita di Italia Viva ha cambiato il contesto in cui si inserisce la Festa dell’Unità del Pinerolese, che si terrà da stasera a domenica, in piazza Barbieri, e il futuro del Circolo di Pinerolo è da decifrare, anche perché il segretario è dimissionario e servirà comunque una riorganizzazione.

“La Festa l’abbiamo pensata a giugno e luglio e abbiamo cercato di coinvolgere tutti, continuando l’esperienza degli anni precedenti e mettendo le basi per un programma amministrativo da presentare nel 2021” spiega Stefano Ricchiardi, segretario dimissionario dopo 4 anni di guida del Circolo pinerolese.

“Abbiamo cercato di fare un programma di più ampio respiro, toccando questioni importanti come lo sport e l’ambiente e cercando di coinvolgere associazioni e corpi intermedi della città” sottolinea.

La notizia della scissione renziana, per molti, non è stata una sorpresa nella sostanza, ma nei tempi sì, con non poco imbarazzo degli organizzatori della Festa e nei militanti del Pd: tra gli ospiti, sabato alle 18, c’è il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, che ha sposato proprio la causa di Renzi.

Venendo al programma, la festa è organizzata dal Circolo intercomunale di Pinerolo Alberto Barbero, in collaborazione con quelli di Val Chisone e Germanasca, Val Pellice, Luserna San Giovanni, Pianura Pinerolese e Cumiana.

L’inaugurazione è stasera alle 18 con Ricchiardi, il segretario metropolitano Mimmo Carretta e il vicesegretario regionale Monica Canalis.

Seguirà un apericena con il ricercatore e giornalista Franco Borgogno, intervistato da Beppe Gamba, che presenterà il suo libro “Un mare di plastica” (edito da Nutrimenti). Il costo dell’apericena è di 12 euro e ci si deve prenotare al 339 4512704 o al 335 6009003, stessa modalità per quello di sabato con il ministro.

Alle 20,45, si terrà l’incontro “Rifiuti: non c’è più tempo” con Gabriele Muzio (Api Torino), Andrea Chiabrando (presidente Api), Beppe Gamba (Kyoto club), Gabriele Fasano (studente di Fisica a Torino). Introduce Matteo Giorgis e modera Beppe Rovera.

Sabato alle 15,30 si parlerà di “Enti locali, innovazione tecnologica e territorio” con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il vicesindaco di Piossasco Federica Sanna e l’ex consigliere regionale Elvio Rostagno, modera Alessandro Cattelan del circolo di None.

Con il ministro Bellanova si confronteranno Gabriele Carenini (Cia), Fabrizio Galliati (Coldiretti), Cristina Maccari (Cisl), Andrea Ferrato (Cgil) e l’ex assessore regionale Giorgio Ferrero. Introduce l’ex senatrice Magda Zanoni, modera Paola Molino, direttore de “l’Eco del Chisone”.

Domenica alle 15,30 arriverà “L’Europa a Pinerolo” con il Movimento federalista europeo rappresentato dal presidente Emilio Cornagliotti, modera Andrea Geuna.

A seguire, alle 17,30, si passerà allo sport con le società Cestistica Pinerolo 87, Fc Pinerolo, Union Volley e Sporting club, la consigliera regionale Canalis e gli sportivi Mauro Berruto (allenatore di pallavolo) e Jacopo Mosca (ciclista), introduce Ricchiardi, modera il giornalista Aldo Peinetti.

La tre giorni si chiuderà alle 20,30 con il dibattito “Le sfide del Partito Democratico”, interverranno Paolo Furia (segretario regionale), Mimmo Carretta, Davide Gariglio (deputato) e Ricchiardi, modera Zanoni.