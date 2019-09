Dialoghi, spettacoli e lezioni-concerto nel giorno di chiusura di Torino Spiritualità

Termina domani, domenica 29 settembre, Torino Spiritualità, il festival che per quattro giorni invita all’esplorazione delle dimensioni di buio, ombra e veglia, i tre aspetti al centro della XV edizione significativamente a tema “Ad infinita notte”.

Proprio alla veglia è dedicato il primo appuntamento del giorno, una riflessione teorico-pratica con Corrado Pensa (ore 9.30, Teatro Gobetti) seguita da una degustazione molto particolare insieme a Wolfgang Fasser. Già protagonista dell’incontro di oggi, il custode dell’Eremo di Quorle non vedente dall’età di vent’anni, accompagnerà il pubblico ad assaporare una colazione al buio presso la Sala Lettura del Circolo dei lettori (ore 10). Sulla necessità di proteggere una delle sillabe più sacre del nostro vocabolario, quella di Dio, si concentrano la conduttrice e autrice Gabriella Caramore e la traduttrice e studiosa di cultura ebraica Elena Loewenthal (ore 11.30, Teatro Gobetti), mentre nello stesso momento Roberto Casati, direttore di ricerca al CNRS di Parigi, racconta La strada dell’ombra attraverso una suggestiva lezione ricca di immagini di grande effetto (Circolo dei lettori, Sala Grande).

Nel pomeriggio due teatri cittadini faranno da cornice agli incontri delle 15: se Massimo Recalcati ripercorrerà le visioni oniriche di alcuni sognatori della Bibbia negli eleganti spazi del Carignano, al Gobetti Chandra Livia Candiani e Paolo Scquizzato, moderati dal curatore del Festival Armando Buonaiuto, si avventurano nell’oscurità avendo come uniche bussole la poesia e la meditazione. Sempre alle 15, la luce delle stelle illumina idealmente la Sala Plebisciti del Museo Nazionale del Risorgimento dove dialogheranno l’autore dell’immagine guida di questa edizione del Festival Alessandro Sanna e il filosofo Marco Filoni, seguiti alle 17 da Ernesto Ferrero e Marco Ventura impegnati nel rievocare l’incontro avvenuto 800 anni fa in Egitto tra San Francesco e il Sultano. E se alle tante emozioni, anche oscure, che ci caratterizzano si dedica la scrittrice Tiffany Watt Smith (ore 17, Teatro Gobetti), alla Coscienza dell’ansia guarda Daria Bignardi, in scena al Teatro Carignano per uno spettacolo tra musica e parole insieme alla voce di Flo e alle percussioni di Michele Maione (ore 18.30).

Ci si avvia a conclusione con la lezione-concerto sul Salmo 4 con il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, e la studiosa di lingua e cultura ebraica Maria Teresa Milano accompagnati dal coro Voci fuori dal coro (Tempio Valdese, corso Vittorio Emanuele II, ore 18.30), per chiudere alle 19 con la contrapposizione tra due speciali “nottambuli”: il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, affascinato dalla magia che le tenebre portano con sé, e lo scrittore Antonio Pascale, di tutt’altro avviso (Circolo dei lettori, Sala Grande).

Inoltre, continuano anche domani gli appuntamenti per bambini con Nel buio luccicando (Spazio ZeroSei, dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12 la mattina e dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18 nel pomeriggio) e Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me con Luca Zanetti (Circolo dei lettori, Sala Biblioteca, ore 11) e quelli della Scuola di Otium con Non c’è notte senza un alba con Luca Streri ad introdurre e Dario Mandarano (ore 17 - 19.30, Emergency Infopoin Torino) e le meditazioni sonore nel buio di Spiritual Sound condotte da Dharma Gyaltsen (Francesco Curto) e Sissi Maria Paola (ore 18.30 - 20.30, Circolo dei lettori, Sala Gioco).