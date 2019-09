Gusto e beneficienza in piazza Vittorio: a Torino torna la Festa dei Cuochi

La buona cucina torinese scende in piazza e lo fa per beneficienza. È partito il count down per la 14esima Festa dei Cuochi e delle Cuoche, in programma sabato 28 e domenica 28 settembre a Torino, in piazza Vittorio.

Tra una gustosa zuppa della Marchesa di Barolo e una sabaudissima merenda sinoira, sono previsti due giorni di eventi gastronomici, spettacoli e manifestazioni sportive in pieno centro. Due i protagonisti principali di questo evento: A.C.T. (Associazione Cuochi Torino), che con stand gastronomici per tutti i gusti animerà la Festa dei Cuochi, e la NIDA (Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus), associazione creata da un gruppo di amici per aiutare i bambini in difficoltà economiche o affetti da problemi di salute, destinataria del progetto di beneficienza.

La celebrazione mira a diffondere e far conoscere ai cittadini la professionalità della figura dei cuochi e delle cuoche che, attraverso i loro piatti, contribuiscono alla divulgazione della ricchezza della cultura enogastronomica e delle tradizioni torinesi e piemontesi. L’apertura degli stand gastronomici dolciari è prevista sabato 28 settembre alle ore 10, quella degli stand gastronomici alle ore 12: i cuochi serviranno la zuppa della marchesa di Barolo, la trippa, la merenda sinoira e il zabaglione sanbajon. Sabato la festa proseguirà fino alle 24, domenica invece ci si fermerà alle ore 19. I partecipanti verranno intrattenuti da spettacoli musicali e laboratori gastronomici.

Tra le particolarità della quattordicesima vi è la mostra fotografica dei momenti vissuti nel 2009 dall’Associazione Cuochi di Torino, che dopo il terremoto dell’Aquila si prese in carico la gestione della mensa nel campo sfollati di San Giacomo, è la partita amichevole di calcio organizzata dalla squadra News Team Giornalisti di Torino è la Nazionale Italiana dell’Amicizia in programma sabato, alle 9:30, presso il campo Cenisia di via Cesena 12: il biglietto di ingresso, dal valore di 5 euro, darà diritto a un buono posato da consumare nell'aria ristoro di piazza Vittorio Veneto. Maggiori informazioni disponibili sul sito www.cuochitorino.it

