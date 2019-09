La piscina Franzoj apre le porte dello sport alla cittadinanza

Dopo l'ottima riuscita della “Festa dello sport” tornerà anche la manifestazione “Porte aperte alla piscina Franzoj”, dedicata alla promozione delle discipline acquatiche; l'organizzazione è affidata alla Circoscrizione 4 in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Domenica 29 settembre, dalle 10 alle 12 (ingresso libero), i cittadini potranno assistere a dimostrazioni sportive e cimentarsi in diverse attività, tra cui nuoto sportivo per adulti e ragazzi, animazione e nuoto per bambini, idrobike, acquagym, fitness, total body e gag. Le società che parteciperanno all'iniziativa saranno Unione Sportiva ACLI, Azzurra Sport, CFS, Libertas, H2 Nuoto, Snowfreedom, Unicorno Style e Wellness.