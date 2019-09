Nasce la “Settimana enigmistica dell'allattamento”, percorso a quiz distribuito all'ospedale Sant'Anna di Torino

In occasione della Settimana mondiale dell'allattamento materno, l'ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino distribuirà in esclusiva alle mamme all'interno dei suoi reparti di Ostetricia “La Settimana enigmistica dell'allattamento”. Si tratta di un percorso a quiz per aumentare la consapevolezza e favorire la promozione e la formazione all'allattamento in modo divertente e piacevole per tutta la settimana di SAM 2019.

Inoltre, aderendo alle iniziative internazionali che annualmente, nella prima settimana di ottobre, celebrano la Settimana dell’Allattamento Materno, l'ospedale organizza domani, martedì 1° ottobre, presso l’Aula Bocci, via Ventimiglia 1-3 dalle ore 8 alle ore 13, l’incontro SAM 2019: “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”. L’obiettivo è la promozione ed il sostegno all’allattamento al seno, nell’ambito di una alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni. La WABA World Alliance for Breastfeeding Action - Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento - stima che il mancato allattamento al seno provochi annualmente a livello mondiale 823.000 decessi infantili e 20.000 materni, oltre ad una perdita economica di circa 302 miliardi di dollari.

Il tema della SAM 2019 è quindi mirato al ruolo dei genitori anche in sala cesarei, il sostegno all’allattamento al seno a domicilio ed il ruolo dei consultori nel sostenerlo, le modalità per donare il latte materno. Il Regina Margherita è il riferimento regionale per le Banche del Latte con circa 650 litri di latte materno raccolti annualmente.

All'evento SAM 2019 parteciperanno genitori, personale medico e sanitario dei consultori e degli ospedali piemontesi.