Last Banner: confermato il carcere per Toia, torna libero Franzo

L'inchiesta Last Banner continua a cambiare gli scenari del tifo organizzato della Juventus. Oggi è stato liberato Beppe Franzo, presidente dell'associazione "Quelli di via Filadelfia": il tribunale del riesame, accogliendo il ricorso dell'avvocato Ennio Galasso, ha revocato gli arresti domiciliari per Franzo, uno dei dodici esponenti raggiunto da misura cautelare lo scorso 16 settembre.

Rimane invece in carcere Umberto Toia, leader del gruppo ultrà "Tradizione Antichi Valori". Per quanto riguarda il cugino di Toia, Massimo, il giudice del riesame ha modificato la misura cautelare: dall'obbligo di dimora con permanenza notturna a Torino si è deciso di optare per l'obbligo di firma. La stessa misura è stata adottata per Corrado Vitale. Quest'ultimo, insieme a Massimo Toia, è difeso dall'avvocato Monica Anfossa.