Manital, Uglm: "Chiesto all'assessore Chiorino un incontro sull'appalto FCA"

Nuove nubi sul fronte Manital. Questa volta, a lanciare l'allarme sono i rappresentanti di UGLM, che spiegano: "Venerdì 27 settembre all’Unione Industriale si sono incontrate la Manitalidea Spa e la Iscot Italia Spa escludendo la UGLM Metalmeccanici, non dandoci così la possibilità di tutelare i suoi iscritti. Ma

quello che è emerso dalla riunione, lo riteniamo al quanto preoccupante", spiega il Segretario Provinciale della UGLM Marino Ciro.





"La FCA ha revocato l’appalto alla Manitalidea per i disservizi che sta causando all’interno di essa, considerando che il mandato aveva scadenza il 30 settembre, i tempi erano risicati, ma ciò non giustifica che avrebbero comunque dovuto aprire lo stesso le procedure previste in tal caso. Nel frattempo è avanzata la proposta di una nuova azienda che prenderebbe l’appalto e riassumerebbe i lavoratori in cambio che gli stessi, accettassero di firmare di pugno le proprie dimissioni e solo in questo caso, potranno beneficiare di essere assunti nella nuova committente.

Riteniamo che questa procedura metta in discussione tutte le prerogative di tutela dell’art. 18 in quanto, le assunzioni che verranno fatte saranno ex novo, quindi, con le regole job act, non lasciando la possibilità ai lavoratori di poter richiedere un domani, la reintegra".