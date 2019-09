Chiara Avesani, giornalista torinese di "Report", sabato ospite a World Press Photo

Si parla di attualità ma anche delle nuove frontiere del giornalismo nel cartellone di appuntamenti legati a World Press Photo, la mostra internazionale allestita all’Ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola 22 (piazzale Valdo Fusi) fino domenica 17 novembre.

Il via agli appuntamenti sabato 5 ottobre quando alle 17,30 è prevista una public lecture di Chiara Avesani e Matteo Delbò, autori del video documentario “Ghadeer”, terzo classificato per World Press Photo Digital Storytelling Contest, Short video. Chiara Avesani è torinese e ha firmato diversi reportage di spicco per la tramissione "Report" di Rai Tre. Giornalista freelance ha lavorato anche per Al Jazeera e recentemente con Netflix.

Il documentario presentato a Torino, e firmato con Matteo Delbò, racconta di Ghadeer, un giovane giornalista di Mosul di ritorno nella sua città ormai devastata dalla guerra. Fuggito in Europa per sfuggire al conflitto in Iraq, Ghadeer trova la speranza per la ripresa di Mosul nella recente storia europea e negli sforzi del dopoguerra. Attraverso Radio One FM, un’emittente radiofonica autofinanziata e senza supporto politico, Ghadeer diffonde messaggi positivi agli abitanti di Mosul.

Il giovane attivista attraverso le sua iniziativa divulgativa, diffonde l'energia di una giovane società civile che sta emergendo dalle macerie. Questo cortometraggio sfida le narrazioni mainstream sui rifugiati, mostrando l'importanza dell'autodeterminazione e sottolineando che la comunicazione è fondamentale per la trasformazione culturale.