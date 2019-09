Anci Piemonte svolta a destra: il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro è il nuovo Presidente

È Andrea Corsaro, attuale sindaco di Vercelli, il nuovo Presidente di Anci Piemonte.

Corsaro, eletto primo cittadino con il centrodestra lo scorso 11 giugno, succede ad Alberto Avetta. Corsaro era l'unico candidato: l'elezione si è svolta questa mattina durante l'assemblea Congressuale di Anci Piemonte, che si è svolta in Città Metropolitana a Torino. Durante i lavori sono inoltre stati eletti 44 membri del Consiglio Direttivo Regionale, i 10 componenti piemontesi del Consiglio Nazionale Anci e i 78 delegati al congresso nazionale di Arezzo.

Una nomina che segna dopo dieci anni, così come accaduto a maggio con la Regione Piemonte, una svolta verso il centrodestra dell'ente. "Sono grato e onorato - ha commentato Corsaro all'insediamento - per questo incarico, che rappresenta una grande responsabilità. Prometto impegno, ascolto e tanta volontà per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione".

"I sindaci - ha aggiunto il neo-Presidente - sono il riferimento fondamentale e diretto tra cittadini e istituzioni: il bello di fare il primo cittadino è uscire, vedere dieci cose che non funzionano e risolverne cinque. I cittadini - ha proseguito Corsaro - chiedono ogni giorno cose nuove: noi dobbiamo migliorare ed continuamente innovativi per dare risposte adeguate".

“Complimenti ad Andrea Corsaro per l’importante incarico di nuovo presidente dell’Anci Piemonte”: commenta così l’assessore regionale ai Diritti civili, Roberto Rosso, l’elezione del sindaco di Vercelli alla guida dell’Associazione dei comuni piemontesi. “Una nomina di grande responsabilità verso gli 800 comuni del nostro territorio. Sono molto vicino al vercellese dove ho vissuto gran parte della mia vita e sono certo – conclude Rosso - che i cittadini troveranno in lui un riferimento fondamentale nel dialogo con le istituzioni”.