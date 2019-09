Tensioni nel M5S Torino, Russi a Curatella: "Fai polemica su Oktoberfest al Valentino per finire sui giornali"

Tensioni nella maggioranza di Chiara Appendino sull'Oktoberfest, in programma al Valentino dal 3 al 13 ottobre. Negli scorsi giorni, sulla scia di un'interpellanza presentata dall'esponente dem Claudio Lubatti, il consigliere M5S Aldo Curatella aveva sollevato dubbi sull'opportunità della kermesse dedicata alla birra nell'area verde. Un "polemicotto" che il collega pentastellato Andrea Russi definisce "cattura-attenzioni", per finire "sui giornali".

Russi spiega come l'Oktoberfest si svolga in un'area di "parcheggio", dove le auto non potranno quindi sostare per diversi giorni. "Il tuo fervente ambientalismo - dice il consigliere M5S all'indirizzo di Curatella - dovrebbe farti cogliere ed apprezzare questo aspetto".

Il grillino evidenzia poi come "la decisione di utilizzare quello spazio per eventi, come l'Oktoberfest, è stata presa in riunione di maggioranza ben più di un anno e mezzo fa. A quella riunione mi pare fossi presente anche tu, caro collega, ma non ho sentito il tuo parere contrario".