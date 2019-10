In borgo Filadelfia inaugura lo Sfigatte store: il "negozio" per chi vuole aiutare i gatti più sfortunati

Una nuova casa per chi ama i gatti (e per chi ha scelto di aiutarli, soprattutto quelli più sfortunati e senza una casa e una famiglia tutta loro). Sabato 5 ottobre, dalle 16 alle 19, inaugurazione per lo "Sfigatte store" in via Pasquale Paoli 41/B, il negozio che oltre a vendere prodotti per animali domestici sarà anche un punto di raccolta e di solidarietà.

Infatti, oltre a poter compare oggetti il cui ricavato sarà utilizzato per pagare le spese sostenute dall'associazione delle Sfigatte, qui si potranno anche portare oggetti che non si usano più (come cucce, ciotole o coperte), ma anche cibo per qualsiasi animale.