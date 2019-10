Rinfrescata veloce ma con poche piogge su Torino e provincia in questo inizio di ottobre

Domani un fronte freddo da nord attraverserà l’Italia, ma almeno qui al Nord-Ovest produrrà poco in termini di piogge, e riporterà le temperature in media con il periodo. Prossimo weekend ancora dal sapore tardo estivo.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, martedì 1 Ottobre

Dopo un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, oggi copertura nuvolosa in aumento, con possibili deboli piogge in tarda serata. Temperature ancora ben sopra la media del periodo, in lieve calo per via della copertura nuvolosa. Minime tra 13 e 15 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza con prevalente direzione meridionale.

Domani, mercoledì 2 Ottobre

Veloce passaggio perturbato nella nottata con deboli piogge sulla città. Rapido miglioramento dal pomeriggio a partire da nordovest. Temperature stazionarie o in lieve calo, l’aria di origine non è ancora così fredda. Ventilazione generalmente debole da nord.

Da giovedì 3 Ottobre

Tempo nuovamente stabile e soleggiato, ma da giovedì le temperature caleranno un po’ per l’arrivo di aria più fredda da nord a seguito di questa veloce perturbazione almeno fino a sabato mattina per le minime. Massime in ripresa già da venerdì, per un weekend mite e tardo estivo.

