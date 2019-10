Sale la febbre per Juve-Bayer Leverkusen: fiumi di birra per un centinaio di tifosi tedeschi in centro a Torino

Notte di Champions League a Torino: a poche ore dalla sfida che vedrà impegnata la Juve con il Bayer Leverkusen, sono diverse centinaia i tifosi tedeschi presenti in città. Attualmente non si registrano, per fortuna, problemi di ordine pubblico.

Alcuni di loro in questo momento stanno sorseggiando birra presso il parco del Valentino, mentre gli esponenti più caldi della tifoseria tedesca si sono ritrovati presso il Six Nations Murphy’s. I tifosi, provenienti dall’arco del Valentino, hanno raggiunto il pub di corso Vittorio in corteo.

Birra a fiumi e tanti cartoni di pizza, i supporters del Leverkusen raggiungeranno il meeting point poco dopo le ore 18. A quel punto, i pullman Gtt e i mezzi di polizia li scorteranno sino al settore ospiti dell’Allianz Stadium. Attualmente due blindati della polizia è una decina di agenti della digos osservano a debita distanza i tedeschi.

Come ogni partita di Champions League, al di là del campo uno degli aspetti da monitorare con maggiore attenzione resta quello relativo all’ordine pubblico.

Intorno alle 18 un corteo è partito dal pub e ha creato alcuni disagi al traffico nel tratto compreso tra via Ormea e l’arco del Valentino. I tifosi hanno sfilato nella corsia riservata ai mezzi pubblici e raggiunto il meeting point. La polizia, che ne ha seguito ogni spostamento, li ha poi fatti salire sui vecchi bus Gtt che li stavano aspettando nel controviale limitrofo al parco.

Non si registrano contatti con la tifoseria bianconera. Per una buona mezz’oretta il traffico è andato in tilt in tutta la zona, ma non vi è stato alcun problema rilevante a livello di ordine pubblico.