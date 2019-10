Fondazione CRT, sabato 5 ottobre apre al pubblico Palazzo Perrone

Lo storico Palazzo Perrone di via XX Settembre angolo via Alfieri, sede della Fondazione CRT e fino all’Unità d’Italia dell’Ambasciata di Francia presso la corte sabauda, aprirà al pubblico sabato 5 ottobre, dalle ore 10 alle 19, in occasione dell'iniziativa nazionale "Invito a Palazzo" promossa dall’ABI. L’ingresso gratuito è da via Alfieri 7.

Sarà così possibile ammirare i marmi, le decorazioni e gli affreschi della struttura settecentesca, il Salone d'Onore, lo scalone con opere raffiguranti gli dei dell'Olimpo, la balconata con vista sui simboli della città e della laboriosità bancaria. Il palazzo ospita dal 1991 gli uffici della Fondazione CRT, ente non profit le cui finalità sono la crescita e lo sviluppo economico, sociale e culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta.

"Invito a Palazzo” è realizzato con il coordinamento dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana, la collaborazione di ACRI e il patrocinio del MIBACT, sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.