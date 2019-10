Gli “Artigiani Sociali” delle Case del Quartiere oggi si ritrovano a San Donato

Il Manifesto delle Case del Quartiere, creato nel 2015 a seguito della vittoria al premio nazionale per la cultura “Che Fare”, al sesto punto definisce i proprio operatori come “artigiani sociali”.

A quattro anni di distanza, la riflessione sui ruoli e sulle professionalità non si è mai fermata e proseguirà oggi, mercoledì 2 ottobre, dalle 17.30 alle 19, con la presentazione del “Kit di formazione per gli operatori delle case del quartiere”. L'appuntamento è fissato presso +Spazio 4 in Via Saccarelli 18, nel cuore di borgo San Donato.

Il “Kit” contiene un “quaderno di formazione” che, oltre a fornire uno strumento di auto-valutazione, intende promuovere la conoscenza, la comunicazione e lo scambio tra gli operatori del settore, alcune video-interviste realizzate agli operatori delle Case del Quartiere, giochi di ruolo e materiali didattici sugli artigiani sociali che approfondiscono le tematiche dell'accoglienza, dello stimolo e della partecipazione attiva. Il tutto si tradurrà in un percorso di formazione gratuito che partirà il prossimo 25 ottobre.

Nel corso del pomeriggio sono previsti diversi momenti: dopo i saluti, a cura dell'assessore ai diritti della Città di Torino Marco Giusta e della presidente della Rete delle Case del Quartiere Marialessandra Sabarino, sarà la volta di una tavola rotonda sugli artigiani sociali con gli interventi di Franco Floris (direttore della rivista Animazione Sociale), Andrea Marchesi (consulente pedagogica) e Davide Bazzini (Comune di Milano), seguita dalla presentazione del “Kit” con la partecipazione di Stefano Romano di +SpazioQuattro e di Maurizio Vico della Casa nel Parco di Mirafiori Sud.