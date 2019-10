Operazione sicurezza: Imu e Tasi scontate per chi investe su videosorveglianza e connette le telecamere alla rete cittadina

"Siamo la prima città in Italia che approccia il tema della sicurezza in questo modo, non esiste soltanto la repressione, ma anche e soprattutto la prevenzione". Cosí la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che oggi pomeriggio in prefettura ha partecipato alla presentazione della bozza di accordo "Per la sicurezza integrata e lo sviluppo della città". Un progetto organico e concertato che coinvolge, fra gli altri, istituzioni, chiesa, scuole e associazioni del territorio.

Il documento, che per divenire operativo dovrà ricevere il via libera dal Ministero dell'Interno, affronta temi importanti: dalla prevenzione della criminalità al decoro urbano, dall'inclusione sociale alle misure per lo sviluppo, con particolare attenzione alle fasce deboli. Fra i punti più interessanti, lo sconto su Imu e Tasi che il Comune destinerà ai cittadini che investiranno su sistemi di videosorveglianza e collegheranno le loro telecamere alla rete della città, a disposizione delle forze dell'ordine.

"Creeremo anche dei tavoli di lavoro nelle Circoscrizioni - aggiunge la sindaca - e grazie a un accordo con Iren potenzieremo il sistema di illuminazione in alcune aree sensibili della città". Per il prefetto Claudio Palomba "si vuole creare un percorso di sicurezza partecipata, che dia tranquillità alle singole circoscrizioni. Torino ospiterà eventi importanti, la crescita turistica è enorme e dobbiamo stare al passo con i tempi". In prima fila anche la Regione Piemonte: "La sicurezza non si raggiunge con le parole ma con fatti concreti - dice il presidente Alberto Cirio - vogliamo mettere in chiaro chi deve fare che cosa".