Inizia oggi "Torino City of Design", per ripensare la città del futuro in chiave cosmopolita

Prende ufficialmente il via oggi la nuova edizione di Torino City of Design, che quest'anno mette al centro il tema “La Città del Futuro”, fil rouge dei tanti eventi - incontri, workshop, mostre e percorsi - che fino al 20 ottobre animeranno il capoluogo piemontese. L'obiettivo, come nelle tre passate edizioni, è di aprire un confronto cosmopolita e multidisciplinare sull’apporto del design per migliorando l’accessibilità e la sostenibilità e nella Torino di domani.

Torino, dal 2014 unica italiana tra le Città Creativa UNESCO per il Design, ha dato vita a un evento internazionale in grado di stimolare l’interesse del mondo creativo su temi pubblici legati all’incremento della qualità della vita della comunità e del territorio.

Il programma della rassegna internazionale è stato realizzato con il coinvolgimento e il supporto del Tavolo consultivo del Design - che interessa oltre 47 soggetti pubblici e privati, tra cui associazioni di categoria, enti di formazione, archivi e musei - insieme e con il sostegno delle Fondazioni Bancarie, della Camera di Commercio di Torino, del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino.

Tra gli appuntamenti di oggi, la mostra "Visioni tangibili", al Circolo del Design, che riflette sui temi dell’accessibilità multisensoriale, esplorando le modalità con cui ciechi e ipovedenti entrano in relazione con il mondo della comunicazione visiva e del design. Una selezione di edizioni tattili, testi in Braille, disegni in rilievo, strumenti digitali ed analogici per ripensare alla relazione tra oggetti ed esseri umani, tra spazio e persona, tra persone e persone.

Alle 15 è in programma una visita degli edifici torinesi in stile Liberty, dalla casa-studio dell’architetto Pietro Fenoglio al Villino Raby, passando per i particolari edifici di Gribaudo e i palazzi del Cavalier Carrera. Alle 17, l'incontro "Uno sguardo sul design" alla Casa d'Aste Sant’Agostino (corso Alessandro Tassoni 56), passando in rassegna oggetti iconici che dagli anni ’50 a oggi hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama dell’arredamento mondiale. Infine, di nuovo al Circolo del Design, il collezionista e discografico Nicolò Pozzoli condurrà il pubblico in un viaggio tra musica e design.

Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito: www.torinodesigncity.it