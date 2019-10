La Sindrome di Tourette va in scena al Teatro Gobetti di Torino

Dopo il debutto al Teatro Verdi di Milano lo scorso maggio, torna in scena giovedì 3 ottobre al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo Lady Tourette a cura di BisLuck Company, con il sostegno di AIST (Associazione Italiana Sindrome di Tourette) e il patrocinio della Città di Torino. L’incasso dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza all’AIST.

Il progetto-spettacolo, scritto e diretto da Noemi Giulia Fabiano, nasce come sfida artistica e sociale orientata ad affrontare con il linguaggio teatrale la complessa tematica della Sindrome di Tourette, disturbo che si manifesta attraverso tic sonori o motori, pensieri ossessivi, gesti ritualistici ripetitivi. La sindrome, diagnosticabile già nell'infanzia, è frutto di un processo neurologico con ripercussioni psico-comportamentali, cui si aggiunge una spiccata intelligenza creativa dai risvolti spesso geniali.

L’obiettivo di BisLuck è stato tradurre una tematica tanto complessa nel linguaggio familiare del teatro.

La sindrome, sulla scena, assume infatti le sembianze di Lady Tourette, un personaggio sui generis, con cui il protagonista dovrà confrontarsi. Studente, innamorato del pianoforte, Mike avverte il mondo in cui vive parecchio distante da come vorrebbe, dal momento che la sua sindrome si diverte a complicargli le cose molto più di quanto non faccia già l’adolescenza. Una notte, dopo un infelice insuccesso amoroso, Mike si ritroverà a fare i conti con il sonno, la propria indigestione e soprattutto con l’immensa, invadente, dinamica Lady Tourette.

Inoltre, fino al 1° novembre è online la campagna crowdfunding (https://www.eppela.com/it/<wbr></wbr>projects/23311-lady-tourette-<wbr></wbr>in-tour) per la raccolta dei fondi necessari al tour nazionale. Il progetto sarà visibile nella sezione MSD Crowdcaring della piattaforma Eppela, dal momento che ha ottenuto la disponibilità di MSD, azienda leader del settore farmaceutico, a finanziare il progetto.