Passeggiata sensoriale a Casa Lajolo: il giardino si scopre bendati

Alberi secolari, come il cedro e il pino, muretti e aiuole, il piazzale in ghiaia con la collezione di agrumi in vasi, il giardino all’italiana con le sculture in bosso, il boschetto all’inglese delimitato da sette Taxus baccata e poi, più in giù, ulivi e alberi da frutto, l’orto-giardino e il frutteto.

Doppio appuntamento

Fondazione Casa Lajolo, in via San Vito 23 a Piossasco, domenica 27 luglio alle 16, con replica domenica 28 settembre alla stessa ora, organizza “Senti”, passeggiata sensoriale che offre un modo nuovo e profondo per esplorare il giardino della dimora storica. Questo percorso di visita è stato ideato per permettere ai partecipanti di scoprire e vivere la bellezza dello spazio verde “con altri occhi”, risvegliando i propri sensi e immergendosi in un ambiente naturale accogliente e ricco di stimoli.

Senza vedere...

Si cammina bendati, tra suoni rilassanti, scoprendo piante attraverso il tatto, inebriandosi di profumi inattesi e assaporando gusti sorprendenti: un momento di benessere, un’opportunità per riappropriarsi del piacere di un’esplorazione lenta, attenta e paziente, lontano dalla frenesia e dal chiasso della vita quotidiana.

Un aspetto fondamentale di questa iniziativa è la collaborazione consolidata con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino. Questa collaborazione, attiva da tempo, mira a creare un percorso inclusivo e accogliente per tutti. I volontari dell’associazione accompagneranno i visitatori, guidandoli alla scoperta di consistenze e profumi. Condivideranno, con la loro sensibilità e il proprio vissuto, come sia possibile conoscere e riconoscere un luogo senza l’ausilio della vista, affidandosi a sensi diversi e all’immaginazione.

Le passeggiate sono aperte a tutti, vedenti e non vedenti. Chi non vuole avere gli occhi bendati, può partecipare senza copriocchi. Ogni percorso avrà una durata di circa un’ora e mezza. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona. Iscrizione obbligatoria https://www.casalajolo.it/prenota/