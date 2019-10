La rabbia dei "no suk" arriva davanti alla Prefettura

"No al degrado, no agli abusivi": con questi, e molti altri slogan, un'ottantina di persone si è ritrovata nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 ottobre, sotto la Prefettura per protestare contro la situazione di abusivismo che persiste dallo scorso dicembre (mese della delibera comunale di spostamento del Mercato del Libero Scambio in Via Carcano) in Canale Molassi e San Pietro in Vincoli.

In prima fila le sigle che da sempre chiedono azioni nette e immediate da parte delle istituzioni: "La pazienza - dichiara la presidente di Associazioni e Comitati Riuniti Porta Palazzo Adriana Romeo - è finita, bisogna intervenire subito. La situazione è intollerabile e i residenti non ne possono più; il tavolo con il Prefetto e la Sindaca devono pur valere qualcosa".

Nel mirino dei manifestanti anche le modalità di vendita del mercato: "Via Borgo Dora - prosegue Romeo - sabato era vuota mentre Canale Molassi era strapieno: non è questione di povertà ma di business dove si vende di tutto con pochi soldi, a scapito di chi paga regolarmente le tasse".

Delusi alcuni commercianti: "L'area - commenta il presidente dell'associazione Cortile del Maglio Franco Trad - si è trasformata da eccellenza turistica a eccellenza dei fallimenti: i danni patrimoniali al commercio sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini, inoltre, hanno diritto alla quiete pubblica".