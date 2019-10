4 band della provincia di Torino nella rosa dei selezionati alle prime due call di Postepay Crowd

Ci sono ben 4 progetti musicali - nello specifico 4 band - da Torino e dintorni nella rosa dei selezionati alle prime due call di POSTEPAY CROWD.

Sono AfroDream, SLWJM, Ainur e I Gassman (tutti in campagna a partire da mercoledì 9 ottobre). Progetti musicali che si mettono in gioco insieme ad altri 30 provenienti da tutta Italia per 30 giorni di fuoco in cui cercare di dare una svolta al proprio progetto musicale.

C'è chi sogna un videoclip, chi la produzione di un album, chi la possibilità di allestire un home studio... C'é chi cerca di preparare al meglio la propria partecipazione a un importante concorso, chi invece vuole, col proprio disco, raccogliere fondi da destinare ad altre cause... C'è chi è già da tanto sulla scena, magari con altre formazioni e ora prova la strada solista, c'è chi arriva da altri panorami artistici...

Il progetto postepay crowd è nato per fare un ulteriore passo avanti in direzione di un modello di crowdfunding misto, che integra il microfinanziamento dal basso premiandolo con un contributo in grado potenzialmente di raddoppiare quanto raccolto dagli utenti.

Un cofinanziamento che non è soggetto a rigide selezioni secondo criteri arbitrariamente stabiliti dal mecenate, bensì pone come unico requisito il grado di supporto che l’artista è stato in grado di ottenere dai propri fan. “Se convinci il tuo pubblico, convinci anche me” è il principio alla base di questo progetto che vuole mettersi al servizio dei protagonisti della scena musicale di domani.

E dunque, per gli artisti che partecipano a questa prima call o alla seconda in partenza il 9 ottobre, sarà innanzitutto possibile, al raggiungimento di una raccolta di finanziamenti dal basso pari al 50% del loro obiettivo, accedere al cofinanziamento di postepay per il restante 50% (fino a un massimo di 2.500 euro).

Inoltre, fra tutti coloro che riusciranno ad attivare il co-finanziamento, LEVANTE ne sceglierà uno che si esibirà sul palco del Mediolanum Forum il prossimo 23 novembre in apertura del suo concerto.