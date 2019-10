"Don’t tell my mom", story show dello storyteller e conduttore radiofonico Matteo Caccia

Chiunque può salire sul palco e raccontare un episodio della propria vita che non vorrebbe raccontare a sua mamma. È Don’t tell my mom, format dello storyteller e conduttore radiofonico Matteo Caccia che diventa uno “story show” a cura di Audible, martedì 8 ottobre, ore 21 al Circolo dei lettori. Una serata per liberarsi dei propri fardelli e spazzar via gli imbarazzi che ci portiamo dietro.

Cinque minuti a testa, una storia segreta: questa è la formula messa a punto da Matteo Caccia che, nel corso degli anni, ha fatto salire sul palco di Don’t tell my mom decine e decine di persone per raccontare aneddoti ed esperienze di vita, spesso comiche, inverosimili e coinvolgenti. Con Don’t tell my mom Matteo Caccia rompe le regole, e le storie comuni - da sempre ispiratrici del suo lavoro - vengono narrate senza filtri dai loro stessi protagonisti, che diventano attori per una sera. La serata sarà registrata e diventerà un podcast disponibile sulla piattaforma.

Le regole della serata sono due: raccontare e non leggere e la durata della propria storia, non più di 5 minuti. Per candidarsi scrivere a nonditeamiamma@gmail.com.