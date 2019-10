"No alle scuole formicaio": maestre e docenti della Salgari in presidio sotto il Comune di Torino (FOTO e VIDEO)

"La scuola non è una fabbrica", "2009: classi pollaio, 2019 scuole formicaio". Sono questi alcuni dei cartelli esposti dai genitori e docenti della Direzione Didattica "Emilio Salgari" di Torino, in presidio questa mattina davanti a Palazzo Civico.

Una protesta accompagnata anche da una raccolta firme per dire no all'ipotesi che la scuola di via Lussimpiccolo - formata dall'Infanzia Berta e Tolmino e dalle Primarie Salgari e Berta, per un totale di circa 800 studenti - venga unita attuale Comprensivo Alberti. Se venisse realizzata la fusione, nascerebbe un istituto "monstre" con più di 1.800 alunni, con ripercussioni sulla gestione amministrativa e didattica.