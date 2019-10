"Puliamo Volpiano", il Comune rilancia l'iniziativa per l'ambiente

Dopo il successo di Puliamo il mondo, con un centinaio di volontari presenti all'evento organizzato a settembre in collaborazione con Legambiente, l'amministrazione comunale di Volpiano ha deciso di riproporre Puliamo Volpiano, appuntamento mensile per rimuovere i rifiuti abbandonati in alcune zone del paese.

"Si tratta di una iniziativa - spiega l'assessore all'Ecologia Andrea Cisotto - che già si svolgeva in passato e che era stata sospesa per mancanza di adesioni; quest'anno per Puliamo il mondo abbiamo avuto una partecipazione molto numerosa, con i ragazzi delle scuole e i loro genitori, segno della rinnovata sensibilità per i temi ambientali, e così abbiamo deciso di riproporre Puliamo Volpiano una volta al mese, con il primo appuntamento da programmare a fine ottobre, per contribuire tutti insieme al miglioramento del nostro territorio".