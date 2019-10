Abusivismo commerciale, sequestri in zona musei

Portachiavi, souvenir, gagliardetti: è quanto sequestrato oggi dalla polizia municipale durante un controllo mirato contro l'abusivismo commerciale in zona musei (Mole Antonelliana, Museo Egizio, piazza Castello e Duomo).

Quasi 500 i pezzi sequestrati: sono stati recuperati attraverso due sequestri amministrativi. Comminate anche due sanzioni per inosservanza della legge del Commercio, un rinvenimento di merce non deperibile e una fotosegnalazione di un cittadino extracomunitario con contestuale denuncia in stato di libertà ex art.6 della norma sugli stranieri e 495 Codice Penale (false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale).