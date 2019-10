"Il Balon resiste" con un mini-libero scambio al Ponte Carpanini [VIDEO]

Al momento sono circa una ventina (ma altri stanno ancora arrivando) i venditori che, dalle prime ore del mattino, hanno scelto di opporsi alle barricate installate dalla Città nella zona di Canale Molassi e San Pietro in Vincoli (tutt'ora controllate a vista da forze dell'ordine e polizia municipale) per continuare a sentirsi parte integrante del Balon unito.

Gli attivisti hanno poi distribuito un volantino ai passanti: "Lo storico mercato popolare - si legge - non è più compatibile con i cambiamenti del quartiere: Porta Palazzo, infatti, è la nuova miniera d'oro per investitori privati e pubblici. Vogliamo opporci a tutto questo e far sì che il quartiere resti popolare e attraversabile da tutte e tutti".

AGGIORNAMENTO: Poco prima di mezzogiorno i manifestanti hanno occupato la strada e la polizia municipale ha deciso di chiudere l'accesso al Ponte Carpanini.