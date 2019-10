Torino, i poliziotti entrano in casa di un giovane per aiutarlo, ma trovano mezzo chilo di marijuana nell'armadio

Qualcuno gli è entrato in casa di notte, mentre lui era assente, ma la mattina dopo gli agenti della polizia allertati dai vicini sono stati costretti ad arrestare lui: nascondeva infatti mezzo chilo di droga in un armadio.

È la surreale storia di un giovane torinese di 21 anni. Che, evidentemente, ha sottovalutato le conseguenze dei suoi comportamenti. Quando i ladri hanno sfondato finestre e porte di casa sua, non era presente: era infatti andato a dormire dalla nonna. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i vicini di casa, che hanno notato la porta di ingresso forzata e hanno chiamato la polizia.

Una volta arrivati sul posto insieme al giovane, i poliziotti hanno notato il suo atteggiamento sospetto: il ragazzo ha infatti tentato inutilmente di rassicurarli in modo tale che uscissero il più presto possibile. Purtroppo per lui l’odore di marijuana proveniente dalla stanza da letto che il giovane condivide con un altro coinquilino era davvero forte. Così i poliziotti hanno perquisito l’armadio, rinvenendo più di 400 grammi dello stupefacente. Il ventunenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.