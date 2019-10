Accesso libero all'Anagrafe Centrale, Rolando: "Valutiamo se tenere la sperimentazione"

"Ci prendiamo almeno fino a venerdì per valutare se tenere ancora la sperimentazione sull'accesso libero all'Anagrafe Centrale per i cambi di residenza". Così l'assessore all'Anagrafe Sergio Rolando, a margine del Consiglio Comunale, è intervenuti sui disagi presso gli uffici di via della Consolata.

Dal 23 settembre presso l'Anagrafe Centrale è infatti possibile accedere anche liberamente, senza prenotazione, per i cambi di residenza. Un ritorno all'antico di cui è artefice l'ex assessore all'Innovazione Paola Pisano, che però non ha prodotto i risultati sperati. Da due settimane la sede è infatti presa d'assalto da centinaia di persone, in coda fin dall'alba per ottenere il certificato.

Per ragioni di ordine pubblico sono stati messi alcuni agenti della Polizia Municipale a sorvegliare gli accessi.