Fabbricarono ricina per uccidere i rivali in amore: quattro estremisti di destra patteggiano pene fino a 4 anni e 6 mesi

Hanno patteggiato pene comprese tra i 4 e i 4 anni e 6 mesi i quattro giovani estremisti di destra arrestati lo scorso aprile dai carabinieri del Reparto anticrimine di Torino dopo aver tentato di avvelenare due coetanei, rivali in amore, con la ricina sostanza tossica e letale estratta dai semi di ricino.

I giovani sono accusati di tentato omicidio aggravato e continuato, produzione e detenzione di aggressivo chimico del tipo ricina e tentata fabbricazione di arma da fuoco clandestina. Le indagini della Procura, coordinate dal pm Manuela Pedrotta, erano state avviate nell’ottobre 2018, dopo il tentativo di acquisto da parte di uno degli arrestati di una pistola “Liberator” in polimeri, realizzabile con una stampante 3d. L'episodio aveva permesso di ricostruire i piani criminali del gruppo, capace di allestire un laboratorio clandestino per la lavorazione dei semi di ricino e per la produzione di sostanze stupefacenti sintetiche.

In particolare, i giovani erano riusciti a sintetizzare la molecola di ricina in purezza, che avrebbero utilizzato per l’omicidio di due coetanei, colpevoli di essersi fidanzati con ragazze di cui si erano invaghiti. Nel novembre 2018, durante la festa organizzata da Casapound Torino "Bloccoparty 2018" al circolo Asso di Bastoni, una dose di ricina era stata versata nel cocktail di una delle due vittime designate, ma la sostanza non si era diluita, depositandosi sul fondo del bicchiere. Due giorni dopo il bersaglio aveva accusato fortissimi dolori allo stomaco con attacchi di vomito.

Come appurato dagli inquirenti, oltre a pianificare gli omicidi, il gruppo intendeva avviare un’attività di vendita su larga scala della ricina e dello stupefacente sintetico, utilizzando piattaforme online. Nel dicembre 2018 a Bra, nel Cuneese, all'interno del laboratorio clandestino realizzato nel garage dell’abitazione di uno degli indagati, i carabinieri avevano sequestrato alcuni contenitori con sostanze liquide e solide, riconducibili alla lavorazione dei semi di ricino. Il proprietario era stato arrestato.