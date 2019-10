Non si rassegna alla fine della loro storia e molesta la ex compagna

Ha seguito la ex compagna in pieno centro, senza darle tregua per diverse ore. L’uomo, un cinquantasettenne italiano, con pregiudizi di polizia, era anche stato colpito nei mesi scorsi dal divieto di avvicinamento alla donna, in considerazione dei ripetuti episodi di molestia e violenza perpetrati nei suoi confronti, che avevano portato alla fine della loro relazione.

Lo scorso mercoledì pomeriggio si è presentato sul luogo di lavoro della donna e dapprima solo con sguardi, poi con atteggiamenti di minaccia veri e propri, l’ha molestata, fino ad arrivare alle minacce vere e proprie se si fosse rifiutata di parlargli. La donna, tramite un’amica con cui era in contatto, riusciva a chiedere aiuto al 112, consentendo l’intervento sul posto di due pattuglie della Squadra Volante.

L’ex compagno è stato arrestato dai poliziotti per maltrattamenti in famiglia e denunciato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.