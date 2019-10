La farsa della ‘lista fai da te’ all’Anagrafe Centrale: “Giorni in coda per entrare nell’elenco fatto all’alba”

Stufi di aspettare, stanchi di dover sottostare alle regole di una lista “fai da te” senza alcun valore. Questa mattina, dopo l’ennesima “fredda” notte passata fuori dai cancelli dell’Anagrafe Centrale, alcuni utenti spazientiti hanno provato a sovvertire l’ordine dell’elenco redatto dalle persone che si mettevano in coda.

Tutto è nato dalla rabbia di alcuni utenti in coda per il cambio di residenza. “Sono arrivata qui già ieri, ma avevo il numero 36” racconta una signora. Siccome fanno passare solo 30 numeri senza prenotazione, non sono riuscita a passare e sono dovuta tornare stamattina. Oggi, quantomeno, i cancelli hanno aperto alle 08:15 precise. Presente la polizia municipale, che ci ha messo mezz’ora a far entrare tutte le persone in fila fuori dagli uffici di via della Consolata.

Purtroppo però, anche questa mattina si sono registrati momenti di tensione: urla e lamentele, soprattutto degli utenti rimasti per ore fuori nella giornata di ieri e che, tornati oggi, si sono ritrovati più di trenta persone davanti. “Che valore ha questa lista? Sono qui con due bambini, fatemi passare” ha provato ad argomentare una mamma. Richiesta rispedita al mittente: “Vi chiamiamo per ordine di numero” ha risposto un’inflessibile dipendente dell’anagrafe spalleggiata dagli agenti in divisa tra lo sconcerto di chi, inconsapevole, si era presentato fuori dai cancelli mezz’ora abbondante prima della loro apertura. Senza essere nei primi 30 numeri della lista non si entra, senza presentarsi alle 4 del mattino fuori dell’anagrafe è impossibile rientrare nella cerchia degli eletti che hanno diritto a un cambio di residenza.

Tanta la rabbia tra i torinesi in coda, anche per chi si era recato in via della Consolata solo per un certificato e ha dovuto attendere ben oltre le 8:15 per entrare, proprio a causa della priorità della gestione dei cambi di residenza senza prenotazione. Torino, anche nel giorno dopo la risposta dell’assessore competente Sergio Rolando in Consiglio comunale, si ritrova a fare i conti con le code all’Anagrafe Centrale. Pur senza i deliri accaduti ieri, la situazione rimane al limite del sostenibile: sono la presenza degli agenti della polizia municipale sembra poter garantire un minimo di ordine.