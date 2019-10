A Pomaretto e Porte si parla di welfare aziendale all’aperitivo

La Società Mutua Piemonte è capofila di un progetto per realizzare un “Patto di welfare territoriale del Pinerolese e delle Valli Olimpiche” e mercoledì 9 parlerà proprio di welfare aziendale a Pomaretto, mentre il mercoledì seguente lo farà a Porte, sempre alle 18,30 nelle due sale consiliari.

Il modello è quello di un incontro con a seguire apericena con prodotti a km0: le tematiche trattate saranno la definizione di welfare aziendale, le opportunità in termini fiscali per le aziende e i vantaggi per la famiglia dell’imprenditore e i dipendenti (assistenza sanitaria, servizi per figli o famigliari anziani, cura e benessere).

L’iniziativa è finanziata da un bando regionale che distribuisce fondi europei e vuole mettere in rete le piccole comunità e le imprese del Pinerolese e delle Valli olimpiche per arrivare nel giugno del 2020 a stipulare questo Patto. Le azioni messe in campo non sono solo di sensibilizzazione e comunicazione, ma è prevista anche una mappatura dei bisogni per micro-aree, in modo da sviluppare azioni e servizi mirati. Per ulteriori informazioni 0121 795191 o info@mutuapiemonte.it.