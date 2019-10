A Torino corso di Orticoltura Biologica

Un corso di Orticoltura Biologica (gratuito per titolari, dipendenti e coadiuvanti di imprese agricole), della durata di 20 ore e indirizzato agli agricoltori interessati ad approcciarsi a questo tipo di coltivazione o a coloro che già praticandola volessero approfondire alcuni aspetti confrontandosi con esperti del settore, si svolgerà nella sede del Cipa-at Piemonte, in via Onorato Vigliani 123, il 22, 24 e 29 ottobre.

Gli incontri saranno condotti da docenti dell’Aiab Piemonte (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) ed è prevista una visita didattica all'azienda orticola biologica “L’orto di Carmen” a Borgofranco d’Ivrea, il 28 ottobre.

Il corso è gratuito per persone fisiche (titolari o soci), coadiuvanti e/o dipendenti delle ditte individuali, delle società di persone, cooperative, di capitali che rientrano nella classificazione ATECO A01; finanziato al 70% per persone fisiche (titolari o soci), coadiuvanti e/o dipendenti di micro e piccole imprese (inferiore ai 50 dipendenti); finanziato al 60% per persone fisiche (titolari o soci), coadiuvanti e/o dipendenti di medie imprese (dai 50 ai 250 dipendenti).

Il settore biologico ha fatto molta strada: da produzione essenzialmente di nicchia, limitata per lo più ad una cerchia ristretta di consumatori, in pochi anni ha conquistato fasce sempre più ampie di mercato.

Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell’acqua e dell’aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo; un metodo di coltivazione e di allevamento che consente solo l’impiego di prodotti ammessi da uno specifico regolamento europeo, che esclude l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).

Il corso prevede il rilascio dell'attestato. Per iscrizioni contattare uffici di zona oppure contattare cipaat.torino@cia.it, 011/6164210.